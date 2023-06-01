На кадрах видно, что бои идут в лесной местности. Слышна стрельба.

Бойцы "Русского Добровольческого корпуса" (РДК) ведут бои в пригороде Шебекино Белгородской области РФ.

Как сообщили в Telegram-канале РДК, бои ведутся в пределах Новой Таволжанки и Титовки.

"Наши передовые отряды уже ведут бои в пригороде Шебекино (Новая Таволжанка / Титовка). Слава РДК", - говорится в сообщении.

Также РДК опубликовал видео боев на территории Белгородской области. На кадрах видно стрелковый бой в лесном массиве.

"Тревога" в Шебекино - что происходит в городе

Как сообщал УНИАН, в Шебекино Белгородской области РФ ситуация обостряется. В городе горит административное здание, россияне жгут документы в урнах и впопыхах пытаются уехать из города. На заправках образуются километровые очереди.

Тем временем повстанцы из "Русского Добровольческого корпуса" заявили об обстреле в Шебекино здания Министерства внутренних дел, в которой находились десятки силовиков.

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