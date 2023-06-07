Несколько населенных пунктов российские власти там фактически оставили без контроля.

На Белгородщине продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки из-за того, что граждане РФ восстали против незаконной путинской власти и режима внутренней оккупации. С учетом этого Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращения об эвакуации гражданских, если таковые будут поступать.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Боевые действия продолжаются. Несколько населенных пунктов оккупационные власти фактически оставили без контроля, пытаясь лишь установить огневой контроль, а это означает нанесение ударов из артиллерии, реактивных систем залпового огня по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местным жителям", ― рассказал Юсов.

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Он добавил, что Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращение об эвакуации гражданских из Белгородщины, если таковые будут поступать.

"Поддержка повстанцев среди местного населения растет. Это касается как желающих присоединиться к вооруженной борьбе против Путина, так и местных жителей, которые просят о защите", - отметил он.

Ситуация на Белгородщине

Как сообщал УНИАН, 5 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что российская армия потеряла контроль над пограничным населенным пунктом Новая Таволжанка в Белгородской области.

Во время этих боев в частности был ликвидирован 52-летний полковник Андрей Стесев. Он был руководителем оперативной группировки "Белгород", сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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