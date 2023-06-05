В населенном пункте находится около 100 человек, заявляет губернатор.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что российская армия потеряла контроль над приграничным населенным пунктом Новая Таволжанка в Белгородской области.

"На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт", — сказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира, пишет российское издание "Дождь".

Новая Таволжанка - что нужно знать о ситуации в Белгородской области РФ

1 июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России", воюющие на стороне Украины, начали второй этап операции в Белгородской области.

Велись бои в приграничных населенных пунктах, в частности, пригороде Шебекино.

Вскоре был установлен контроль над населенным пунктом Новая Таволжанка, в котором проживает около 5 тысяч человек. 5 июня в РДК заявили, что населенный пункт брошен местной властью несколько дней назад.

Во время пребывания в Белгородской области и РДК, и Легион "Свобода России" смогли взять в плен военнослужащих российской армии. Часть пленных была передана Украине, их обменяют на украинских военных, находящихся в плену в РФ.

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