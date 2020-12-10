В городе Заречном Пензенской области новогоднюю елку украсили настоящим мусором.
Об этом в Instsgram сообщает аккаунт, посвященный жизни города.
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"На улице Восточной своя новогодняя атмосфера. ПЭТ бутылки, диски, упаковка от чипсов и многое другое украшают ёлочку на окраине города. Если у вас давно не вывозили мусор, не беда, вы знаете куда можно отнести!" - говорится в сообщении.
Местные жители полны возмущения:
"Эта ёлка просто издевательство над детьми и их родителями! Она реально стрёмная. Очередная галочка о выполнении для наших "управленцев"", "В этом году как никогда украсили елку, да и сама елка лысая, веток сверху не хватает", "Лучше бы совсем не украшали, чем так", - написали пользователи.
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