У РФ во главе с Путиным в мире нет друзей, а есть только наемники, отметил социолог.

В Российской Федерации граждан просто некому защитить от репрессий, "поехавшему" президенту Владимиру Путину наплевать на мнение лидеров стран Запада и международных организаций.

Власть РФ ничто не может удержать от массового террора и, похоже, ситуация развивается именно в таком направлении, написал на своей странице в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

"…российским правозащитникам не к кому обращаться за поддержкой, а россиян некому защитить от репрессий…", - отметил эксперт.

Социолог добавил, что у путинской РФ в мире нет друзей, а есть только наемники, и они заступаться за кого-то не будут, да и их голос ничего не значит.

"…Сейчас (россиянам - Ред.) обращаться за помощью просто не к кому. На мнение западных лидеров и тем более международных организаций поехавшему Путину уже просто наплевать. Да и они с ним больше не готовы ни о чем торговаться и договариваться…", - поделился социолог.

Напомним, после того, как Россия решилась на полномасштабное вторжение в Украину, отношения между Москвой и Западом еще больше ухудшились. Против РФ были введены новые санкции.

Российская сторона, в свою очередь, начала сворачивать сотрудничество с Западом. В июне Владимир Путин подписал закон, который предусматривает отказ от исполнения в России решений Европейского суда по правам человека.

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