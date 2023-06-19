На непосредственные нужды фонд планирует потратить всего 3% от полученных из бюджета средств.

В России нашли применение денег, которые получил созданный по поручению президента РФ Владимира Путина фонд поддержки участников войны против Украины. Помогать военным и их семьям крупными суммами никто не собирается.

Как пишет издание The Moscow Times, речь идет от фонде "Защитники Отечества" размером 1,3 млрд рублей. Почти все полученные из бюджета средства там планируют пустить на зарплаты руководству.

"97% денег, которые фонд "Защитники Отечества" получил из бюджета, пойдут на его сотрудников и их расходы, следует из проекта бюджета фонда, который публикуют "Ведомости". Например, 1,085 млрд рублей будет направлено на зарплаты. На непосредственные функции фонд планирует потратить 40 млн рублей, или 3% от полученного из федеральной казны гранта. Из них 25 млн будет направлено на оказание психологической помощи гражданам, а 15 млн — на "общественно значимые проекты", – говорится в сообщении.

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Что известно о фонде "Защитники Отечества"

В апреле 2023 года российский диктатор Владимир Путин создал фонд поддержки ветеранов войны против Украины. Во главе поставил Анну Цивелеву, жену губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Примечательно, что в 2022 году расследователи "Агентства" публиковали информацию о том, что Анна Цивилева является двоюродной племянницей Путина.

Известно, что фонд планировал оказывать поддержку "ветеранам боевых действий", которых уволили со службы и которые принимали участие во вторжении в Украину. Также поддержку оказывать будут семьям оккупантов.

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