Действие указа распространяется и на тех, кто воевал против Украины с мая 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин создал фонд "Защитники Отечества", который будет оказывать поддержку уволенным с военной службы "ветеранам боевых действий". Речь идет о тех, кто принимал участие в войне против Украины. Также поддержку будут оказывать родственникам погибших участников вторжения в Украину.

Как пишет "Медуза", действие документа распространяется и на тех, кто воевал на стороне так называемых "Л/ДНР" с мая 2014 года. Фонд будет финансироваться с федерального бюджета, добровольных пожертвований и "иных источников".

Главой фонда Путин поставил Анну Цивелеву - она жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

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В январе прошлого года "Агентство" публиковало расследования, согласно которому, Анна Цивилева является двоюродной племянницей Путина.

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Недавно стало известно, что Путин в 2005 году купил квартиру в Израиле для своей бывшей учительницы через офшор российского миллиардера Романа Абрамовича. Это доказывает связь между президента РФ и этим бизнесменом.

На прошлой неделе издание "Проект" опубликовало расследование о роскошной недвижимости Путина и вероятной любовницы и матери детей президента РФ Алины Кабаевой на берегу озера Валдай (Новгородская область).

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