В Петербурге в пожаре погибли почти 30 собак, большинство из которых - щенки / фото ua.depositphotos.com
В Санкт-Петербурге во время пожара погибли 26 собак.
Об этом сообщает РИА Новости.
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По данным агентства, на месте пожара в сильно захламленной комнате обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков.
Как сообщается, из горевшей квартиры эвакуировали пенсионерку, впоследствии отказавшуюся ложиться в больницу.
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