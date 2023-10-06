Циничные заявления российского диктатора прозвучали после удара по военному колледжу в Сирии.

За последние сутки российские войска убили несколько десятков человек в Украине, в частности, нанеся кровавый удар по селу Гроза на Харьковщине и по центра Харькова. Несмотря на террористические методы ведения войны, к которым прибегают россияне, российский диктатор Владимир Путин публично объявляет своей целью бороться с терроризмом.

В телеграмме сирийскому лидеру Башару Асаду Путин заявил, что решительно осуждает удар по военному колледжу в городе Хомс, во время которого 80 человек погибли, 240 были ранены. Он называет атаку терактом и утверждает, что организаторы должны быть наказаны.

В то же время Путин подтверждает "намерение тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма".

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Россию признали государством - спонсором терроризма

В ноябре 2022 года Европейский парламент признал Россию государством-спонсором терроризма.Ряд стран, в частности, Словакия, признали Россию страной-спонсором терроризма.

В мае этого года госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил признание России спонсором терроризма.

В июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" - террористами. Такая формулировка впервые была закреплена в официальном документе международной организации.

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