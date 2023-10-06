Количество жертв в результате террористической атаки россиян на село Гроза в Харьковской области возросло до 52.
В больнице умер еще один человек, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Сейчас 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Поскольку один человек умер в медицинском учреждении", - отметил он.
По словам Синегубова, раненые, которые сейчас находятся в больнице, имеют "достаточно серьезные травмы" и находятся в критическом состоянии. Он напомнил, что разбор завалов уже завершен, и все тела достали. Однако сейчас продолжается их идентификация.
"Мы также будем фактически пересевать остатки завалов, поскольку, по нашей информации, там еще могли быть люди. А, поскольку "Искандер" прилетел непосредственно в здание, а взрывная волна была достаточно серьезная, мы должны убедиться, что все тела и останки тел найдены", - сказал глава ОВА.
Харьковская область под ударом РФ - что надо знать сегодня
Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска 5 октября ударили по зданию в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области. Там располагалось кафе и магазин. Непосредственно во время удара в кафе и на его дворе находилось около 60 человек. Они пришли на поминки по погибшим военным.
По состоянию на утро 6 октября сообщалось о 51 погибшем, среди которых и 6-летний мальчик. Еще трех человек сейчас разыскивают.