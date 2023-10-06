Атакованное здание в центре города подверглось значительным разрушениям.

На рассвете пятницы, 6 октября, российские захватчики атаковали Харьков. Российские ракеты попали в здание, расположенное в центре города.

В Министерстве внутренних дел Украины показали последствия очередного военного преступления российских оккупантов. На фото видно, что в результате атаки здание отмечало значительные разрушения.

Произошло возгорание, на месте происшествия работают экстренные службы. Разбор завалов продолжается.

Обновлено в 9:34. По информации правоохранителей, в результате утреннего удара россиян по центру Харькова разрушен трехэтажный жилой дом и повреждены 2 многоквартирных дома.

"Харьков. Очередной прицельный удар России по гражданским людям. Под руинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГСЧС. Повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом", - сообщил руководитель МВД Игорь Клименко.

Он добавил, что в направлении удара возник пожар площадью 50 кв.м. В настоящее время спасатели ликвидировали огонь.

Глава МВД призвал жителей Харьковщины находиться в безопасных местах, поскольку в Харьковском регионе снова объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 9:45. Как сообщает Харьковская областная прокуратура, по состоянию на сейчас известно о 23 раненых и одном погибшем 10-летнем мальчике.

Атака на Харьков

Россияне нанесли удар по Харькову. Удары были совершены около 7:00 в пятницу, 6 октября. Полиция Харьковской области сообщает, что в Харькове зафиксировано два прилета вражеских ракет. Предварительно, это ракеты типа "Искандер".

Мэр Харькова сообщил, что под завалами дома нашли тело ребенка.

"Ребенка под завалами жилого дома нашли. Увы - мертвого. Соболезнования родителям и родным", – написал он.

Спасатели продолжают разбирать обломки кирпича и бетона, чтобы достать погибшего мальчика, сообщают СМИ.

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