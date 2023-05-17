На эту тему Блинкен дискутировал с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который настаивал на необходимости признать РФ спонсором терроризма.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен впервые допустил возможность признания России государством-спонсором терроризма. Об этом он заявил на слушаниях по Китаю в комитете американского Сената.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Блинкен сделал во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Последний отметил необходимость предоставления РФ статуса государства-спонсора терроризма.

"Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Есть идея. Сто американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия. Прошли месяцы, а ничего не произошло. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь. Но вы же никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?" – заявил Линдси Грэм.

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На этот вопрос госсекретарь Блинкен ответил словами: "Никогда не говори "никогда".

Признание РФ спонсором терроризма: решения стран

В феврале 2023 года Словакия признала Россию государством-спонсором терроризма. Кроме этого, Национальный совет страны осудил российскую агрессию, а также ядерные угрозы, звучавшие со стороны Москвы.

Ранее аналогичное решение приняли в Польше. В декабре 2022 года Сейм страны признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры.

Кроме того, 23 ноября 2022 года Россию государством-спонсором терроризма признал Европейский парламент. За соответствующую резолюцию проголосовали 494 депутата.

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