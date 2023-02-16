Отмечается, что парламентарии признали российский режим террористическим.

Власти Словакии признали Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма. Национальный совет страны снова осудил войну РФ и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как пишет издание Aktuality, депутаты 16 февраля приняли резолюцию, в которой осудили широкомасштабную войну РФ против Украины, нападения на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру. В документе указано, что российский режим - террористическим, а РФ - государством-спонсором терроризма.

Кроме того, политики осудили угрозы Москвы применить ядерное оружие. Также в Словакии отказались признавать российские референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, и подчеркнули, что эти территории часть Украины.

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Помимо этого, принятая резолюция поддерживает создание специального трибунала для расследования преступлений России в Украине. В документе осуждается гибридная война Россия против Словакии.

Резолюцию поддержали 78 законодателей, большинство фракции OĽaNO и вся фракция SaS. При этом 12 депутатов выступили против, семеро не голосовали и 23 воздержались.

Россия - страна-спонсор терроризма - что известно

В апреле 2022 года президент Владимир Зеленский обратился к Белому дому и призвал признать РФ "государством-спонсором терроризма". При этом официальные лица США считают, что присвоении России этого статуса может навредить мирному урегулированию войны в Украине и решению гуманитарных задач .

На этом фоне ряд государств Европы, среди которых Эстония, Польша и Чехия, на уровне своих парламентов признали Россию спонсором терроризма. Такое же решение принял Европарламент.

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