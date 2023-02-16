Власти Словакии признали Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма. Национальный совет страны снова осудил войну РФ и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как пишет издание Aktuality, депутаты 16 февраля приняли резолюцию, в которой осудили широкомасштабную войну РФ против Украины, нападения на гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру. В документе указано, что российский режим - террористическим, а РФ - государством-спонсором терроризма.
Кроме того, политики осудили угрозы Москвы применить ядерное оружие. Также в Словакии отказались признавать российские референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, и подчеркнули, что эти территории часть Украины.
Помимо этого, принятая резолюция поддерживает создание специального трибунала для расследования преступлений России в Украине. В документе осуждается гибридная война Россия против Словакии.
Резолюцию поддержали 78 законодателей, большинство фракции OĽaNO и вся фракция SaS. При этом 12 депутатов выступили против, семеро не голосовали и 23 воздержались.
Россия - страна-спонсор терроризма - что известно
В апреле 2022 года президент Владимир Зеленский обратился к Белому дому и призвал признать РФ "государством-спонсором терроризма". При этом официальные лица США считают, что присвоении России этого статуса может навредить мирному урегулированию войны в Украине и решению гуманитарных задач .
На этом фоне ряд государств Европы, среди которых Эстония, Польша и Чехия, на уровне своих парламентов признали Россию спонсором терроризма. Такое же решение принял Европарламент.