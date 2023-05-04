В результате инцидента есть один пострадавший.

Российские власти заявляют о обстреле приграничной Брянской области, которую днем ранее якобы атаковали дроны. Из-за инцидента в регионе проблемы с электричеством.

Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, в селе Полевые Новоселки Суземского района области (8 километров от границы с Украиной) повреждены несколько домов.

"В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение", – написал глава Брянской области.

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Атаки РФ по российской территории - что нужно знать

На территории страны-агрессора все чаще происходят инциденты, связанные со взрывами,, ответственность за которые может нести сама Россия. В частности, 20 апреля на центр российского Белгорода были сброшены две авиабомбы. Их, как позднее заявили власти РФ, якобы "случайно уронил" российский Су-34.

3 мая, как заявила Москва, двумя дрона был атакован Кремль. На этом фоне Россия обвинила Украину в покушения на Путина, а местные чиновники призвали усилить удары по Украине.

Украина заявила, что не несет ответственность за инцидент в Кремле. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что "мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города, нам оружия не хватает даже для этого".

В СНБО Украины выразили мнение, что оккупационная армия совершает обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения.

Военный летчик, полковник запаса Роман Свитан объяснял, что Москва использует такие атаки, чтобы мобилизовать население на войну.

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