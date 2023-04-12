При этом в документе нет оценки относительно того, насколько вероятен каждый из сценариев.

Разведка США рассматривала несколько сценариев развития войны в Украине в случае маловероятных событий.

Как сообщает The New York Times, об этом стало известно из секретных документов Пентагона от 24 февраля 2023 года, которые "слили" в сеть.

В частности, в открытый доступ попал анализ, проведенный разведывательным управлением Пентагона через год войны. В документе очерчивается четыре сценария "диких карт" и то, как они могут повлиять на ход конфликта в Украине.

Видео дня

Как отмечает издание, сценарный документ достаточно типичен для американской разведки и призван помочь военным офицерам, политикам или законодателям обдумать возможные последствия крупных событий, оценивая свои варианты действий.

Среди гипотетических сценариев: смерть президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, смена руководства в Вооруженных силах России и удар Украины по Кремлю.

В "слитом" документ описывается, как каждый из сценариев может спровоцировать эскалацию в Украине, привести к завершению войны путем переговоров или же не окажет значительного влияния. При этом в анализе не уточняется, насколько вероятный каждый из сценариев.

"Один из четырех гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. Выявлен широкий спектр потенциальных последствий. Это событие может привести к эскалации, когда Путин в ответ на общественный резонанс начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит возможность применения тактического ядерного оружия. Или же опасения общественности могут заставить его пойти на переговоры по урегулированию войны", - говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что администрация Байдена особенно обеспокоена возможным ударом по Москве со стороны Украины, поскольку это может вызвать резкую эскалацию со стороны России. Именно из-за этих опасений США неохотно предоставляют Киеву ракеты большей дальности.

"Слив" документов Пентагона

В соцсетях распространили засекреченные документы. Они содержат детали плана США и Североатлантического альянса по оснащению ВСУ перед контрнаступлением, а также другую важную информацию о российском вторжении в Украину.

Американские СМИ сообщили, что утечка данных значительно повлияла на военные планы ВСУ. Сообщалось, что Украина уже изменила свои военные планы из-за публикации этих документов.

Пентагон уже ищет "крота", но на расследование утечки могут уйти месяцы.

Вас также могут заинтересовать новости: