Людям предложат временно переехать к родственникам на собственных автомобилях.

В Белгороде эвакуируют до 3 тысяч жителей из-за найденной авиабомбы, которую на город случайно уронил российский Су-34 20 апреля.

Гауляйтер региона заявил, что сапёры нашли в районе пострадавшего от авиабомбы РФ дома на улице Шаландина ещё один взрывоопасный предмет. Его будут взрывать на полигоне, пока же жильцов домов в округе увозят на автобусах в безопасную зону.

"Сейчас 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход для информирования об алгоритме действия. Людям предложат с документами и вещами первой необходимости пройти в автобусы на пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях", — заявил мэр города.

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Взрывы в Белгороде 20 апреля - что известно

Вечером 20 апреля в жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась крупная воронка.

Местные власти отчитывались о трех пострадавших и частично разрушенном пятиэтажном доме.

Позже в Минобороны Шойгу признались, что бомбу сбросил российский Су-34, обозвав ситуацию как "нештатный сход авиационного боеприпаса". Сама бомба, вероятно, была предзначена для обстрела Харькова - в это время в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы авиационного удара со стороны РФ.

В украинском СНБО считают, что сброс бомбы не был случайным. Алексей Данилов предположил, что Россия обстреливает Белгород для эскалации и запугивания местных.

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