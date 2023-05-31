В результате инцидентов якобы пострадал один человек.

Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае Российской Федерации, вспыхнул в ночь на 31 мая. Местные власти сообщили об атаке дронами.

"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Загорелась одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА", - сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.

При этом Telegram-каналы сообщили, что мощный взрыв слышали за несколько километров, а завод был окутан огнем и дымом.

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Огонь охватил лощадь в 100 квадратных метров. Отмечается, что пожар уже удалось ликвидировать. Никто не пострадал. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы.

Кроме того, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил якобы об обстреле населенных пунктов со стороны Украины. По его словам, один человек получил ранения.

"Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", - написал российский чиновник.

"Бавовна" в России - последние новости

На территории Российской Федерации после полномасштабного вторжения в Украину участились пожары и "хлопки". Все чаще стали гореть различные предприятия, а неизвестные беспилотники кошмарят россиян даже в Москве.

30 мая в столице РФ прогремели взрывы. РосСМИ и власти сообщили об атаке дронов на город и область. В результате инцидента жертв нет, но журналисты выяснили, что под ударом БПЛА оказались дома чиновников из окружения Путина.

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