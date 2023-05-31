Отмечается, что президент РФ пытается показать, что Кремль принимает ответные меры, поэтому не нужно реагировать "на дальнейшие украинские провокации".

Президент Российской Федерации Владимир Путин делает все, чтобы уменьшить значение и влияние атаки дронов на Москву и Подмосковье, которая произошла 30 мая. Российский диктатор таким образом пытается скрыть свои ограниченные возможности для "ответа".

Аналитики Института изучения войны обратили внимание на заявления Путина о том, что Россия якобы ударила по штаб-квартире военной разведки Украины "два-три дня назад". При этом глава Кремля заявил, что армия РФ якобы продолжает реагировать на "войну Украины против Донбасса" и бьет "военной инфраструктуре". Отмечается, что российский диктатор продвигает нарратив, что атака беспилотников по Москве якобы является ответом на удары РФ.

Эксперты считают, что такой акцент на старых атаках возможно может быть попыткой Путина продемонстрировать, что Кремль принимает ответные меры, поэтому не нужно реагировать "на дальнейшие украинские провокации".

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При этом аналитики предполагают, что такая реакция президента РФ, вероятно, говорит о неспособности российских войск добиться результатов на поле боя.

Атака дронов на Москву 30 мая - главные новости

30 мая в Москве прогремели взрывы. РосСМИ сообщили об атаке дронов на столицу РФ и Подмосковье, но вот количество БПЛА в заявлениях журналистов и Минобороны РФ занчительно отличалось. Так, в оборонном ведомстве заявили о сбитии восьми беспилотников, а Telegram-каналы насчитали их десятки.

Позже появилась информация, что под ударом оказались дома чиновников из окружения Путина.

В свою очередь спикер Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что атаку дронов по Москве нельзя сравнивать ударами по городам Украины.

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