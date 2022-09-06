Работают ТЦ, музеи и театры, молодежь только сожалеет о закрытии отдельных магазинов, которые покинули Россию после 24 февраля.

Русские продолжают беспокоиться о повседневной жизни, несмотря на то, что их правительство развязало кровавую войну против Украины и своими действиями способствовало росту инфляции на энергоносители в мире.

Об этом говорится в большом материале The New York Times.

На днях на Красной площади в Москве состоялся масштабный праздник с участием российских элитных десантных войск и военных из "дружественных" к России стран.

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Одна из зрительниц, радостно приветствовавшая боевой танец военных во время шоу, заявила журналистам, что ее жизнь в течение этого промежутка времени (начала полномасштабного вторжения РФ в Украину) особо не изменилась: "На самом деле ничего не изменилось. Конечно, выросли цены, но это можно и потерпеть".

В повседневной жизни Москвы, похоже, мало что изменилось, констатируют журналисты. У столичных жителей есть финансовые ресурсы, чтобы выдержать значительный рост цен, в отличие от других регионов РФ.

Работают ТЦ, музеи и театры, молодежь только сожалеет о закрытии отдельных магазинов, которые покинули Россию после 24 февраля.

Город заполонили рекламные билборды с российскими военными, стало больше массовых мероприятий, в которых те участвуют.

Во время армейских игр в Подмосковье на российские танки посмотреть собрались тысячи зрителей. 34-летний Илья в комментарии The New York Times заявил, что "очень хотел увидеть" эти танки в реальной жизни и привез с собой двух детей 4 и 11 лет.

"Я думаю, что любая война плохая. Я не говорю, что поддерживаю "специальную военную операцию", ил не поддерживаю. Однако я доверяю руководству своей страны, и если оно говорит, что надо, – значит надо", - ответил россиянин.

Другие зрители утверждали, что после того, как увидели на полигоне "Кинжалы", которыми Россия бьет по украинским городам, они "почувствовали себя сильнее".

Например, 55-летний россиянин Андрей сказал, что демонстрация оружия вернула его в те дни, когда Советский Союз был сильной мировой державой, которую все боялись": "Когда видишь это – веришь, что в твоей стране все хорошо, что все так и должно быть. Мы воспитаны в советских традициях, и мы любим свою Родину. Это вызывает у нас гордость".

Также журналисты заметили на полигоне маленьких детей, которых сажали на танки с надписями "Бей фашистов". Люди разных лет стреляли из автоматов, однако киоски, где можно было подписать контракт с ВС РФ, были пусты.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска не оставляют намерений захватить Донбасс. Украинские защитники успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка.

Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей для недопущения повторного наступления из РФ.

29 августа украинское военное командование официально заявило о начале контрнаступления на юге. Быстрых результатов достичь не удастся, ведь ее целью прежде всего является уничтожение логистических узлов оккупантов, поиски "болевых точек" РФ. Это, по мнению аналитиков из Института изучения войны, разрушает потенциал российской группировки и препятствует проведению запланированного Кремлем "референдума".

В то же время президент Владимир Зеленский намекнул, что контрнаступление касается не одного, а многих направлений.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 50 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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