Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории Украины.

Украинские защитники успешно отбили атаки врага вблизи 8 населенных пунктов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку БпЛА. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

В течение текущих суток российские войска нанесли более 6 ракетных и свыше 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого враг провел более 30 самолетовылетов. Повреждены объекты инфраструктуры в районах 17 населенных пунктов.

"Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории Украины. Наши военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка", - отмечается в сводке.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка оставется без существенных изменений, но на других направлениях противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

Так, на Северском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области, а на Харьковском направлении обстрелял объекты вблизи населенных пунктов Прудянка, Слатино, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман.

В то же время на Славянском направлении враг активные наступательные действия не вел. Обстрелам со стороны оккупантов подверглись несколько сел.

На Краматорском направлении огневое поражение зафиксировано возле Богородичного, Сидорово, Кривой Луки, Закитного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григоровки.

Также на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Опытное и Раздоловка, а на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Авдеевка, Опытное и Первомайское.

Кроме того, на Новопавловском направлении обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковиевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времовки.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии различных типов возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Червоного, Полтавки и Зализного.

На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы вдоль линии соприкосновения. Кроме того, враг продолжал активно вести воздушную разведку БпЛА, совершил более 50 вылетов.

Как писал УНИАН, российские захватчики отводят все большее количество подразделений для восстановления боеспособности.

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