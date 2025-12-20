Курс доллара в Украине в субботу, 20 декабря, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 42,00 до 42,20 гривни и продажа от 42,35 до 42,65 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.
При этом он считает, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 49,10 до 49,65 гривни и продажа от 49,75 до 50,10 гривни.
Козырев указал, что владельцам обменников на фоне высокого спроса на валюту нет никакого смысла снижать котировки продажи ни по доллару, ни по евро.
"Как и всю прошедшую неделю, из-за высоких курсовых рисков владельцы обменников сегодня установят спред между покупкой и продажей валюты в таких пределах: по доллару 20−30 копеек, а по евро в пределах 20−40 копеек", - указал аналитик.
Курс доллара в Украине 22 декабря
Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,25 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривни за один евро.
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 42,27-42,30 гривни за единицу американской валюты, а евро - 49,51-49,52 гривни за единицу европейской валюты.