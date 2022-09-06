Как подчеркнул советник руководителя ОП, это единственная хорошая стратегия для российских войск сейчас.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рекомендует российским оккупантам начать масштабное организованное отступление с украинских территорий на всех направлениях.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Единственная хорошая стратегия для российских войск сейчас - масштабное организованное отступление. На всех направлениях. Рекомендую", - заявил Подоляк. Видео дня

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска не оставляют намерений захватить Донбасс. Украинские защитники успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка.

Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей для недопущения повторного наступления из РФ.

29 августа украинское военное командование официально заявило о начале контрнаступления на юге. Быстрых результатов достичь не удастся, ведь ее целью прежде всего является уничтожение логистических узлов оккупантов, поиски "болевых точек" РФ. Это, по мнению аналитиков из Института изучения войны, разрушает потенциал российской группировки и препятствует проведению запланированного Кремлем "референдума".

В то же время президент Владимир Зеленский намекнул, что контрнаступление касается не одного, а многих направлений.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 50 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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