Нехватка любви и внимания со стороны отца в детстве может повлиять на отношения женщины во взрослой жизни и есть 11 признаков этого.

Отношения отца с дочерью являются одними из самых важных в ее жизни. Если отец не проявляет теплоты, заботы и внимания, это может негативно сказаться на ее взрослых отношениях и самооценке, пишет Your tango.

Издание отмечает, что хотя женщины во взрослом возрасте и преодолевают эти детские травмы, которые часто вызывают ревность, тревожную привязанность и недоверие в дальнейшей жизни, это все еще является предметом стигматизации.

Хотя поведение у всех выглядит по-разному и проявляется в тонких нюансах, есть некоторые вещи, которые многие женщины считают нормальными, но они указывают на существование "проблем с отцом".

Таких девушек научили брать на себя ответственность за эти трудности, и они часто страдают от этого в своих отношениях, даже если причиной проблемы является отношение отца к ним в самом уязвимом возрасте детства.

Приводятся 11 признаков, указывающих на наличие таких проблем:

1. Чрезмерное объяснение своих действий

Психотерапевт Кейти Гиллис отметила, что потребность чрезмерно объяснять свои действия во взрослой жизни часто происходит из детских переживаний. В малом возрасте таким лицам приходилось объяснять свои действия, чтобы избежать "неприятностей" или потерять условную любовь.

Психотерапевт добавляет, что если отец ставил перед дочерью нереалистичные ожидания или заставлял соответствовать определенным стандартам, которые приносили ей дискомфорт, эта привычка чрезмерно объяснять свои действия стала ее второй натурой.

2. Стремление к мужскому одобрению

Даже в случае мужчин, чьих советов женщина не стремитесь слушать, она может желать получить от них одобрение. Это естественно, если женщина провела все детство без внимания и принятия со стороны собственного отца.

3. Терпят плохое обращение со стороны партнера

Издание отмечает, что взрослые люди часто выбирают партнеров, похожих на своих родителей. Из-за этого женщины, которым было трудно получить от родителей безусловную любовь, в которой они нуждались, могут терпеть подобное поведение у своих мужчин-партнеров.

4. Тревожная привязанность

Если в детстве девочка умоляла родителей о любви, то, вероятно, страх отказа или покинутости остается в ее отношениях и сейчас. Женщина может испытывать чрезмерную привязанность к мужчинам или даже созависимость в отношениях. Добавляется, что нередко тревожная привязанность происходит от низкой самооценки.

5. Умаление собственных потребностей

Если потребности дочери были последней вещью, о которой думали родители, и ребенок испытывал давление, чтобы "доказать свое достоинство" любви родителей, то, вероятно, стремление угодить другим стало для нее второй натурой.

Такая женщина хочет сохранить мир в семье и чувствовать себя любимой, даже если это означало отложить свои потребности на второй план.

6. Постоянное чувство тревоги

Режим "дерись или убегай" часто вытекает из механизма выживания. Если девочка всю жизнь постоянно жаждала внимания и любви, вероятно, ее нервная система привыкла к такой неопределенности.

Поэтому, как говорится в статье, постоянное чувство тревоги, когда женщина не может расслабиться даже ночью, могут быть признаками эмоционального угнетения.

7. Проблемы с доверием

Когда люди, на которых ребенок должен полагаться и которым он должен доверять больше всего, не дают ему нежности, заботы и не удовлетворяют его основные потребности, это может привести к недоверию к миру во взрослой жизни.

8. Слишком независимые

Терапевт по вопросам отношений Энни Танасугарн поделилась, что родительская роль в детстве - когда ребенка заставляют "взрослеть" слишком быстро - часто может вызвать чрезмерную независимость во взрослой жизни.

Если человек ожидает, что кто-то придет ему на помощь, поддержит или полюбит, это потому что в детстве он должен был делать все это самостоятельно для себя и своей семьи.

9. Приравнивание любви к борьбе или жертве

Хотя любые отношения, будь то интимные или семейные, требуют определенной преданности, они не всегда должны казаться "работой" или обязанностью.

Даже если ребенок боролся за равновесие, тепло и любовь с родителями, когда рос, это не означает, что его отношения с людьми должны продолжать этот цикл. Любовь не должна ассоциироваться с борьбой и жертвами.

10. Постоянное чувство быть нужным

Стремление чувствовать себя важным для людей на самом деле коренится в желании быть "незаменимым". Многие люди, которые боролись с "проблемами с родителем" или сложными отношениями с родителями во время взросления, боятся быть отвергнутыми или брошенными.

11. Не умеют просить о помощи

Если в детстве просить о помощи было невозможно, особенно если родители ожидали, что ребенок будешь третьим "родителем" или самым ответственным из братьев и сестер, то, вероятно, он и во взрослом возрасте все еще будет бороться с этим.

