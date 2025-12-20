Скорость солнечного ветра постепенно уменьшается.

На выхлодных, 20 и 21 декабря, магнитных бурь не Земле не ожидается. об этом сообщает Британская геологическая служба.

По информации ученых, скорость солнечного ветра снижается по мере того, как наша планета выходит из-под влияния высокоскоростного потока из корональной дыры. Ожидается, что геомагнитные условия останутся на уровне спокойстия.

О том, что на выходных магнитных бурь не ожидается, свидетельствую также данные meteoagent. Ожидается, что Кр-индекс не поднимется выше 3. а магнитная буря начинается с отметки 5.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за активности Солнца. Во время солнечных вспышек и корональных выбросов в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигая Земли, они взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая изменения, которые и называют магнитными бурями.

Чаще всего такие явления длятся от нескольких часов до нескольких суток. Они могут влиять на работу спутников, систем навигации, радиосвязи и линий электропередачи. Кроме того, магнитные бури нередко становятся причиной полярных сияний, которые в периоды высокой активности можно наблюдать даже в нетипичных широтах.

Интенсивность магнитных бурь измеряют с помощью специальных индексов. Наиболее распространённым является Kp-индекс - он показывает уровень возмущения магнитного поля по шкале от 0 до 9. Значения от 5 и выше считаются магнитной бурей.

