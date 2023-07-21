В сети констатировали, что у российского диктатора даже может быть болезнь Альцгеймера.

Во время очередного собрания в Кремле российский президент Владимир Путин запутался в возрасте ребенка, что вызвало в сети слухи о его старческой деменции, обращает внимание Newsweek.

На опубликованных кадрах со встречи группы "Россия - страна возможностей" Путин разговаривает с оккупантом Иваном Штокманом, который подробно рассказал президенту РФ о своей карьере от работы в пекарне до построения ИТ-бизнеса.

Штокман рассказал, как благодаря успехам в конкурсе менеджеров он стал заместителем мэра Нижнего Новгорода, где в его обязанности входили информационные технологии, туризм и развитие бизнеса.

Видео дня

Путин сделал вид, что его впечатлила эта история, затем он превратил ее в притчу о том, через что проходит Россия. "В конце концов, вы пришли к самому главному в этом поиске… преданности этой стране. В конце концов, это борьба за будущее наших детей и ваших детей", - высказался диктатор.

Затем Путин спросил, сколько лет его детям, на что Штокман ответил: "Самому младшему девять, а старшему - 23 года". Но Путин ошибся с возрастом, сказав: "Вашему малышу три года".

Видео в своем Twitter опубликовала блогерша Ульяна Яппарова. В комментариях пользователи начали острить по поводу душевного здоровья Путина. Один из подписчиков написал, что Путин "смотрит в потолок" и "медленно бормочет о поиске места в стране" - это "ненормально". Другой отметил: "Он вообще не слышит людей". Третий пользователь пришел к выводу, что это было проявлением "слабоумия", а в отдельном твите кто-то написал рядом под видео: "Болезнь Альцгеймера".

Переписка последовала за другой оживленной онлайн-дискуссией о Путине на этой неделе, когда российский президент, казалось, легкомысленно отреагировал на новость от иркутского губернатора Игоря Кобзева о гибели солдат на Украине.

После того, как Кобзев рассказал о солдатах из его региона, погибших в Украине, Путин ответил: "Передайте им мой привет". Это сравнивали с мемом "Здравия погибшим" от украинцев в ответ на ликвидацию российских оккупантов в Украине.

Путин болен - что известно

Непроверенные слухи о состоянии Путина ходят с самого начала его полномасштабного вторжения в Украину. В том числе, что у российского президента рак, болезнь Паркинсона и даже слабоумие. Кремль настаивает на том, что Путин находится в добром здравии.

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