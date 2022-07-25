По данным российского Телеграм-канала, диктатор жаловался на сильную тошноту.

Российскому диктатору Путину в ночь с пятницы на субботу якобы понадобилась медицинская помощь.

Об этом сегодня пишет российский Телеграм-канал "Генерал СВР". Его якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.

"Около часа ночи к президенту вызвали дежуривших в резиденции медработников. Путин пожаловался на сильную тошноту. Спустя двадцать минут была вызвана дополнительная бригада медиков с лечащими врачами президента. Известно, что врачи оказывали помощь и были возле Путина на протяжении трёх часов и после улучшения состояния президента покинули его покои", - сказано в сообщении.

По данным источника, из-за состояния здоровья диктатора якобы было решено на текущей неделе задействовать вместо него двойника, а для видео могут применить технологию Deepfake.

"Так, может статься, "слишком здоровый" Путин в обозримой перспективе окажется "слишком живым", - пишет "Генерал СВР".

Предполагаемые болезни Путина

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали разные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что Путина прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.