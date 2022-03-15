Как пояснил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, видео с якобы Кадыровым в Украине рассчитано на чеченцев, чтобы оправдаться за большие потери.

Глава Чечни Рамзан Кадыров все же находится в Грозном, хотя сам несколько дней назад заявлял о приезде в Украину.

Об этом сообщает местный интернет-ресурс.

Кадыров приехал в аэропорт Грозного на встречу с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Петрушевым за рулем бронированного "Мерседес".

Вместе с Петрушевым прибыл и заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России Александр Матовников.

13 марта через соцсети группировок Кадырова стало известно о якобы пребывании главаря террористов в Украине, однако точной даты приезда боевики не сообщали.

Также появилось видео с Кадыровым в окружении чеченских наемников. Авторы ролика утверждали, что "командиры докладывали главе Чечни о ходе боевых действий на территории "ДНР" и подробности наступления.

В МВД Украины не владеют информацией, приезжал ли Кадыров вообще в Украину. Как пояснил советник главы министерства Вадим Денисенко, видео рассчитано на чеченцев, чтобы оправдаться за большие потери. Ведь в первые дни войны значительная часть гвардии Кадырова была разбита под Киевом, в частности, погиб один из его генералов.

Сам Кадыров впоследствии заявлял, что он якобы находится под Киевом.

Если Кадыров действительно под Киевом, то Вооруженные Силы Украины непременно уничтожат его, отметил советник главы ОП Алексей Арестович.

Сейчас "кадыровцы", как утверждают сами же военнопленные, играют роль "расстрельных отрядов", наказывая российских армейцев за попытки сбежать с поля боя.

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