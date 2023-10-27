Пропагандист публично угрожал предателю Цареву, не подбирая слов.

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев открыто угрожал скандальному Олегу Цареву накануне покушения на него.

На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский, опубликоваться видео угроз. На кадрах Соловьев "наехал" на Царева, обвинив его в том, что тот влез в игры российских силовых структур.

"Олег, я к тебе хорошо отношусь, но успокойся немного, а главное - не играй в игры между российскими силовыми структурами. Они между собой договорятся. А те, кто окажется между ними, превратятся в труху, в прах", - заявил Соловьев.

Покушение на Царева

Напомним, утром 27 октября российские Telegram-каналы сообщили, что в оккупированной Ялте напали на Царева. Произошло это в санатории, где он жил.

По разной информации, коллаборанта подрезали или подстрелили.

В последнее время коллаборант Олег Царев довольно жестко критиковал действия российских властей. Денис Казанский отметил, что именно Кремлю сейчас выгодно его "убрать".

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