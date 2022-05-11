Ровшану Аскерову грозит пять лет тюрьмы.

В России объявили в розыск бывшего игрока телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова из-за поста в Facebook о советском маршале Георгии Жукове.

Об этом пишет tjournal.ru со ссылкой на базу данных МВД.

Отмечается, что против Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (по части 4 статьи 354.1 УК РФ). Причиной стал его пост в Facebook о маршале Советского Союза Георгии Жукове. В его публикации увидели "ложные сведения, оскорбляющие и порочащие честь и память полководца".

На пост Аскерова пожаловался Государственный исторический музей, после чего СК и устроил проверку.

Есть информация, что в своем посте Аскеров назвал Жукова "мародером со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой".

На данный момент Аскерову грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Сообщается, что экс-игрок "Что? Где? Когда?" уехал из России в марте 2022-го и не собирается возвращаться.

Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят запретить упоминать "антироссийских" артистов, выехавших после 24 февраля.

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