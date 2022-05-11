В России объявили в розыск бывшего игрока телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова из-за поста в Facebook о советском маршале Георгии Жукове.
Об этом пишет tjournal.ru со ссылкой на базу данных МВД.
Отмечается, что против Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (по части 4 статьи 354.1 УК РФ). Причиной стал его пост в Facebook о маршале Советского Союза Георгии Жукове. В его публикации увидели "ложные сведения, оскорбляющие и порочащие честь и память полководца".
На пост Аскерова пожаловался Государственный исторический музей, после чего СК и устроил проверку.
Есть информация, что в своем посте Аскеров назвал Жукова "мародером со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой".
На данный момент Аскерову грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Сообщается, что экс-игрок "Что? Где? Когда?" уехал из России в марте 2022-го и не собирается возвращаться.
Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят запретить упоминать "антироссийских" артистов, выехавших после 24 февраля.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В РФ размечтались о захвате юга Украины и назвали это "волей народа"
- "Время царствования Путина пойдет на часы": что россияне думают о вероятной мобилизации (видео)
- У Путина "набросились" на США за новую многомиллиардную помощь Украине