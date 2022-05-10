Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия.

Как сообщает пресс-служба ГБР, сегодня обвинительный акт направлен в суд.

Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Следователи ГБР в частности установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ.

"Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других высокопоставленных чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

Ранее следственный судья предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования по этому делу.

По инициативе следователей ГБР Илью Киву объявлен в международный розыск.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, ранее Киве объявили о подозрении в государственной измене. Впоследствии генпрокурор Венедиктова подписала новое подозрение предателю - за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Сейчас экс-депутат активно выступает в эфирах российских пропагандистов, призывая украинцев сложить оружие и сдаться агрессору. При этом местопребывание скандального политика не установлено.

Перед войной Кива выехал за пределы Украины. По данным СМИ, он находился в Испании.

19 апреля Кива сообщил, что попросил политическое убежище в России.

Вас также могут заинтересовать новости: