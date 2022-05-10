Осуждение войны власти расценивают как "недостойные российского гражданина плевки в сторону родной страны".

Власти России рассматривают введение запрета на упоминание в СМИ имена артистов, покинувших Россию после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом в комментарии "РИА Новости" заявил сенатор Сергей Цеков (оккупированный Крым)

Цеков говорит, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего упоминать таких артистов в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах.

По его мнению, "это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть".

Также Цеков отметил, что любые упоминания, даже отрицательные, на руку звездам, так как они способствуют их популярности.

"Как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша, это реклама для них. Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?", - сказал он.

Сенатор добавил, что в документе должна быть указана и мера наказания за нарушение такого запрета.

Цеков считает, что в случае принятия этого законопроекта в России "через год уже никто не вспомнит" артистов, покинувших Россию.

Депутат Госдумы от путинской "Единой России" Сергей Бурлаков поддержал предложение сенатора Цекова о запрете упоминать в СМИ покинувших Россию артистов.

По его словам, нужно прекратить "мусолить в СМИ недостойные российского гражданина плевки в сторону родной страны".

При этом сенатор Клишас заявил, что таких законов в России не будет.

Ранее стало известно об отъезде из России ряда российских знаменитостей. Страну покинули журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, актер Леонид Ярмольник и другие знаменитости. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России и в ближайшее время не планирует возвращаться.

Кроме того, выехали Алла Пугачева и Максим Галкин. Последний в своих соцсетях осуждал действия России и президента.

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