Диктатор подчеркнул, что его оккупанты в Украине "защищают людей и саму Россию".

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно придумал "новую цель спецоперации". По его словам, российские захватчики в Украине "защищают Россию".

Как сообщает пропагандистский ТАСС, во время встречи со студентами Путин заявил, что оккупанты якобы борются против угроз, которые России "пытаются создать на ее же исторических территориях".

"Цель (войны - УНИАН), как я уже много раз говорил, - прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших исторических территориях. Мы этого не можем допустить", - заявил Путин.

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Цели войны Путина

24 февраля 2022 года войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину. Власти РФ заявляли, что цель "спецоперации" (именно так они называют войну) - "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

В последнее время в РФ оживленно говорят о переговорах, но украинские власти отказываются. Киев считает, что захватчики могут использовать переговорный процесс для подготовки к новым агрессивным действиям.

Кроме того, российские власти не хотят вести переговоры о судьбе уже оккупированных территорий Украины. Украинская же сторона сочтет победой в войне с РФ лишь освобождение всей своей земли, в том числе части Донбасса и Крыма.

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