По его словам, надо убивать как можно больше украинцев, не имеющих пророссийских симпатий.

Российский пропагандист, друг террориста Игоря Стрелкова Гиркина Лев Вершинин, который живет в Испании, сделал циничное заявление об убийствах украинцев.

Об этом Вершинин заявил во время одного из стримов, фрагмент которого опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Россиянина радует перспектива того, что на фронте убьют как можно больше молодых украинцев, которые родились во времена независимости и не имеют пророссийских симпатий.

"Скоро они молодняк погонят на убой, что радует, как бы это ни было парадоксально. Чем больше ляжет тех, кто воспитан в этих условиях, тем комфортнее нам будет потом", - радостно заявил пропагадист.

"Так, оказывается, можно открыто поддерживать захватническую войну Путина и геноцид украинцев, и при этом свободно жить в стране НАТО и ЕС", - прокомментировал Казанский.

Российская пропаганда против Украины - последние новости

Ранее муж топ-пропагандистки РФ Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян заявил, что россиянам больше не нужно называть украинцев "братским народом".

По его убеждению, эта фраза "путает людей". Он считает, что фраза "братский народ" сбивает россиян с толку, в частности тех, которые воюют в Украине. Кеосаян акцентировал, что украинцы - враги россиян.

Впоследствии выяснилось, что известные пропагандисты Российской Федерации, которые называют себя патриотами России, обладают безумно дорогой недвижимостью на родине и за рубежом.

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