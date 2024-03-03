Пропагандист отметил, что ситуация в подразделениях, штурмовавших Авдеевку, катастрофическая.

Российские потери во время штурмов Авдеевки были настолько масштабными, что их уже не скрывают даже пропагандисты.

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, ряд российских пропагандистов показали письма жен погибших оккупантов. Возмущенные россиянки пишут о диких потерях оккупантов на Авдеевском направлении.

О потерях под Авдеевкой публично заявил друг террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, российский Z-блогер Лев Вершинин. В частности, он опубликовал письмо жен погибших российских военных, в которых говорится о количестве жертв. Например, в полку №1015 из 2300 человек осталось лишь 30.

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"По итогам того, что произошло, в полку №1015 из 2300 единиц живой силы осталось чуть больше 30 человек", - заявил Вершинин.

Пропагандист добавил, что подобная ситуация фиксируется не только в этом полку. Мобилизованных россиян "кидали на убой" без подготовки. Очевидно это и повлекло такие показатели.

Потери РФ в Авдеевке

Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления официально обнародовал потери оккупантов во время Авдеевской оборонительной операции.

За 4 месяца активной фазы боев за Авдеевку (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года общие потери российских войск составили:

личного состава - 47 186 чел;

танки - 364;

артиллерийские системы - 248;

боевые бронемашины - 748;

самолеты - 5.

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