Он, якобы хотел донести им оценку работы оборонных заводов в "подобной ситуации во время Великой Отечественной войны".

Опальный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведевв зачитал директорам оборонных предприятий телеграмму диктатора Иосифа Сталина.

Фрагмент скандального выступления сам Медведев опубликовал в Телеграм-канале, отметив, что это письмо он озвучил на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

"Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов на танки… Если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали", - процитировал Медведев Сталина.

По словам Медведева, он хотел донести до участников заседания, как оценивали работу заводов в "подобной ситуации во время Великой Отечественной войны".

Другие выходки Медведева

Дмитрий Медведев - главный источник крынжевых новостей из РФ. Недавно он заявил, что российские танки Т-90М" Прорыв " лучше западных Leopard, Challenger и Abrams. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко пристыдил его за эту ложь.

Потом Медведев расплевался ядом из-за выдачи ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина. Он пригрозил Гааге ударом гиперзвуковой ракеты.

Через несколько дней он продолжил публичную "истерику" из-за решения Международного уголовного суда Гааги выдать ордер на арест российского лидера Владимира Путина и анонсировал "удар" по Бундестагу.

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