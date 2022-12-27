На карте России Белгородская и Курская области отмечены украинской территорией.

Кремлевские пропагандисты в эфире Скабеевой с истерикой отреагировали на замеченную в кабинете главы ГУР Кирилла Буданова картку с расчлененной Россией.

В эфире федерального телеканал гости пропагандистки заявили, что ВСУ готовят сокрушительный удар по российским силам. И Запад этому содействует.

Дальше в передаче крупным планом показали карту РФ в кабинете Буданова и заявили, что так будет выглядеть Россия в случае поражения.

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"Вот к этому они нас готовят. Поэтому вот такое деление – это смертельно опасная вещь", - заявил один из гостей Скабеевой.

Накануне во время сьемок журналисты в кабинете Буданова заметили карту расчлененной России: Курская и Белгородская области были пририсованы к Украине, Калининградская – к ФРН, Карелия и северный запад – к Финляндии, а Курильские острова – к Японии.

Развал России - прогнозы экспертов

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, "Россия обречена на распад и эти процессы уже идут". Одним из основополагающих факторов, которые до сих пор сдерживают распад страны-агрессора, является наличие у нее ядерного оружия, отметил он.

Советник ОП Алексей Арестович, в свою очередь, считает, что раскол в элитах повлечет и развал самой России.

Среди пяти вероятных сценариев окончания войны первым The Wall Street Journal назвал крах России.

Правозащитник Марк Фейгин отметил, что 20% из 140 миллионов населения РФ - это автономии и национальные общины, которым надо дать шанс создать "что-то свое отдельное".

Как уточняет экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, на месте РФ появится 26 новых государств. Западные и южные российские регионы вообще могут попроситься войти в состав Украины.

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