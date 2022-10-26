Правозащитник отметил, что 20% из 140 миллионов населения РФ - это автономии и национальные общины, которым надо дать шанс создать "что-то свое отдельное".

Распад РФ зависит от трех факторов, а шанс на нормальное будущее имеет лишь европеизированная часть федерации.

Такое мнение высказал российский юрист Марк Фейгин.

"Россия прекрасная может возникнуть не на всей территории России нынешней. Прекрасной может быть только ее часть и шанс такой есть. Более европеизированная и цивилизованная часть России имеет на это шанс. Что касается развала РФ или полурозвала, то тут все зависит от исхода войны, от активности тех, кто хочет видеть развал и собственно от самих порабощенных народов - захотят ли они создать свои государства", - сказал Фейгин.

Правозащитник отметил, что 20% из 140 миллионов населения РФ - это автономии и национальные общины, которым надо дать шанс создать "что-то свое отдельное". Он добавил, что развал Российской Федерации может иметь разные последствия, так же как это было с развалом СССР.

"После развала СССР мы увидели Балтию и Украину, а с другой стороны - Туркменистан и собственно саму Россию. То есть совершенно разные пути могут избрать те, кто получит свободу. Далеко не все регионы РФ будут прекрасными даже после развала федерации", - убежден юрист.

Развал Российской Федерации

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