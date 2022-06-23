По словам Черника, РФ пытается вернуть Украину под свое влияние. Этого нельзя допустить, подчеркнул он.

Процесс распада России уже запущен, главное - не допустить получения ею инструмента для восстановления в будущем.

Такое мнение высказал 24 каналу военный эксперт Петр Черник.

"На мой взгляд, конечный упадок империи начался. Это последняя историческая рефлексия", - сказал он.

По словам эксперта, для восстановления имперского статуса РФ хочет вернуть Украину в свое геополитическое лоно. Если это произойдет - империя получит новое дыхание, поясняет он.

Черник констатирует, что восхождение Московской империи действительно началось с поглощения Украины по печально известному пакту "Переяславская рада". В бывшем СССР, отмечает эксперт, технологическую империю строили украинцы. Стоит вспомнить хотя бы Королева и Глушко - известных ракетостроителей. Более того, всю нефтегазовую промышленность подняли выпускники украинского Ивано-Франковска. Кроме того, первый алфавит написал Феофан Прокопович.

"Вернут Украину - империя восстановится. Не вернут - им конец. Именно поэтому и решились на "военную спецоперацию", ведь все остальные инструментарии - идеологические, финансовые, экономические, информационные - закончились. Они пришли к выводу, что другим способом остановить естественное движение Украины в лоно европейской цивилизации, а наше место там, они не могут", - объяснил военный эксперт.

Ранее российский оппозиционный журналист Александр Невзоров спрогнозировал, что распад РФ запустит Литва, которая некогда развалила СССР.