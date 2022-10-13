Маломуж считает, что на переходном этапе в РФ в первую очередь будет настаивать Запад.

РФ ждет неизбежный развал. На ее месте появится 26 новых государств. Западные и южные российские регионы вообще могут попроситься войти в состав Украины.

Такую оценку дал генерал и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в новом выпуске программы "Аргумент".

"Я рассматриваю два сценария. Что страны мира на каком-то этапе дожмут этот режим, Путин будет смещен, будет какое-то переходное правительство под гарантии Запада. Мы полностью достигнем своих целей - освободим Украину", - заявляет он.

Маломуж добавил, что на переходном этапе в РФ в первую очередь будет настаивать Запад.

"Мы предусматриваем то, что в будущем какая-то часть РФ будет контролироваться Москвой. А некоторые республики готовы к отсоединению, например, Тува, Татарстан", - говорит экс-глава СВР.

Он уверен, что в Чечне и на Кавказе будет совсем другая ситуация. Это будут новые четкие модели формирования государственных сообществ, которые будет формировать свою национальную экономику, традиции.

"Примерно может появиться 26 республик", - считает Маломуж. Он не исключает, что некоторые из них могут попроситься в состав Украины. Это западные и южные российские регионы.

Распад России

О распаде Российской Федерации говорят уже не впервые. Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что РФ оказалась крепче, чем прогнозировали на Западе. Но у режима Путина уже есть проблемы, которые могут привести к развалу РФ.

"Наиболее реалистичным сценарием является раскол в элитах. Народные бунты маловероятны. Хотя недовольство центром в регионах растет. Отсутствие будущего прикончит современную Россию. Ставка на прошлое не может сыграть. Все понимают, что рывок в пропасть ради несбыточных планов Кремля приведет режим к краху", - заявил Арестович.

В мае издание The Wall Street Journal опубликовало материал о пяти сценариях окончания войны в Украине и их вероятности. Первым из них журналисты назвали крах России.

Вас также могут заинтересовать новости: