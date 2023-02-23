Российский депутат считает, что в вопросе уничтожения украинских городов не нужно "заморачиваться".

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев считает, что российской оккупационной армии нужно по-другому действовать в Украине. Он призывает полностью уничтожать украинские города.

Такое заявление поехавшего пропагандиста прозвучало в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева.

"Если мы берем цель, к примеру, один город, область или еще что-то. Ее так нужно вычистить, чтобы там просто ничего не оставалось. Если мы говорим, что это Киев... Киев - мать городов русских. Да, это мать городов русских, но если надо, чтобы от Киева остались руины и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти... Так везде и все воюют... Мы почему с этим заморачиваемся, не пойму никак?" - сказал Гурулев.

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Он призвал российское командование бросать по очереди все силы на необходимые направления.

Скандальные заявления Гурулева

Ранее Гурулев нашел новую цель для ракетных атак. Он призвал бомбить Лондон. При этом он объяснил, что бить по столице Великобритании нужно осторожно, не трогая жилые районы, а только по центрам принятия решений и авиабазам.

Также он в эфире росТВ признал эффективность военной помощи от западных стран Украине.

Кроме того, близкий соратник Путина заявил, что целью для ядерных ударов России будет не Украина, а Германия и Великобритания. По его словам, применять ядерное оружие против Украины Москве "неинтересно", поскольку в его фантазиях россияне "будут тут жить".

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