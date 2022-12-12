Пропагандисты заявили, что наша страна получит все виды вооружения.

Российские пропагандисты признали эффективность военной помощи от западных стран Украине. Они заявили, что в будущем наша держава получит еще больше вооружения — самолеты и танки Abrams. И к этому войскам РФ нужно готовиться.

Такими заявлениями отметились российские пропагандисты в недавнем выпуске шоу Владимира Соловьева. В прямом эфире депутат Госдумы России Андрей Гурулев заявил: "Они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск в тылу, по скоплению запасов материальных средств. И мы видим буквально только последние сутки, когда они пытались нанести удары и наносили удары, в том числе и "Хаймарсами". Причем наши посчитали: он уже не на 70 километров летает, а на 145".

Соловьев возразил на это, что пока зафиксированы удары на дистанции 92 километра, а остальная информация якобы еще уточняется.

Видео дня

"Уже надо понимать, что, видимо, что-то поставили другое. Они будут все равно поставлять. Им поставят все: это будет на 200, на 300 [километров] поставят, самолеты, и "Абрамсы" в свое время придут. Все туда придет, лишь бы до конца добить. И к этому надо готовиться", — продолжил Гурулев.

Последние удары ВСУ по оккупантам

Сегодня, 12 декабря, украинские защитники ударили из HIMARS по базе "вагнеровцев" на Луганщине. В результате меткого попадания была разрушена часть общежития, где расположились враги. Потери еще уточняются.

ВСУ сегодня также атаковали базу в Майском. Там находилось около 150 рашистов. Количество ликвидированных и раненых противников пока не установлено.

Украинская авиация вчера нанесла 5 ударов по скоплениям вражеских войск, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: