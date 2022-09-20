Депутат госдумы РФ убежден, что использование Москвой ядерного оружия не спровоцирует ядерную войну.

Целью для ядерных ударов России будет не Украина, а Германия и Великобритания.

Такие угрозы написал близкий соратник Путина, депутат госдумы РФ Андрей Гурулев у себя в Telegram.

По словам этого депутата, применять ядерное оружие против Украины Москве "неинтересно", поскольку в его фантазиях россияне "будут тут жить".

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"Байден рассуждает о применении нами ядерного оружия, говорит о последствиях для России. Аналитики у них вроде неплохие, но они о чем говорят, что мы применим ядерное оружие на Украину? Украина здесь неинтересна, нам там еще жить, совсем другие цели будут", - написал Гурулев.

По его словам, целью для Кремля будут территории Германии и Великобритании, которые российский депутат грозится превратить в "марсианскую пустыню".

"Довольный сытый немецкий бюргер, у которого уже начинает мерзнуть задница, должен четко понимать, что если по Берлину будет нанесен удар, то это вызовет полный хаос во всем государстве и его кончину. Если Байден говорит о последствиях, то какие они будут, когда мы Британские Острова превратим в марсианскую пустыню тактическим оперативным оружием без ядерного потенциала? Как они свою 5ю статью примут, если от государства, которое надо бы защитить, ничего не останется?", - изложил свои бредни Гурулев.

Представитель страны-агрессора также уточнил, что реальной целью для ядерного удара РФ якобы является база Рамштайн в Германии.

При этом Гурулев считает, что использование Россией ядерного оружия, если ее территории окажутся под угрозой, не спровоцирует ядерную войну.

"Мы используем оперативное ядерное оружие, которое на Калибрах, Искандерах, бомбы на самолётах. Целью будет Британия, а когда от нее останется марсианская пустыня, то ради кого использовать 5ю статью НАТО? Стратегический наш потеницал можно не использовать, оставить в резерве", - пишет депутат госдумы.

Напомним, ранее Андрей Гурулев заявил, что РФ "начнет" не с Варшавы, Парижа или Берлина, а с Лондона, который станет первым городом который подвергнется бомбардировке в случае новой мировой войны.

Также он грозился уничтожить всю группировку космических спутников противника "в ходе первой воздушной операции", и "на 100% ослабить всю систему противоракетной обороны".

Отметим, что руководство Великобритании активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, помогая, в том числе, оружием. Германия также декларирует поддержку Украины. А на немецкой авиабазе "Рамштайн" регулярно проходят встречи министров обороны около 40 стран, где решаются вопросы военной поддержки Украины.

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