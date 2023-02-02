Предущая попытка высадить десант на берегах Одессы для России закончилась потоплением крейсера "Москва".

На российском телевидении уже в предвкушении "большого наступления" 24 февраля – на годовщину кровавого вторжения в Украину. Пропагандисты грезят в этот день ударами по Одессе.

В эфире стрима Владимира Соловьева один из "военкоров" заявил, что "большое наступление уже висит в воздухе".

Военкор сослался на украинского предателя Александра Воскобойникова, родом из Одессы, которому "пророссийское подполье" рассказало о ситуации в городе, в том числе приезде якобы "иностранного легиона". "У Саши (Воскобойникова – ред.) такое ощущение, что будем бить по Одессе, чтобы отрезать Украину от моря", - утверждает рашист.

Видео дня

Таким образом, материковая Украина, в мечтах россиян, "автоматически превратится в самую заштатную европейскую страну" без выхода к морю".

Также россиян якобы интересуют "российские граждане" и "огромные склады боеприпасов".

Напомним, предыдущая попытка высадить десант на берегах Одессы для России закончилась потоплением крейсера "Москва".

Россия готовит наступление – что известно

По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия может приурочить новое масштабное наступление к годовщине вторжения в Украину – 24 февраля.

Он добавил, что, по оценке министерства, в распоряжении России сейчас больше 300 тысяч мобилизованных.

Вместе с тем враг ведет активную разведку в целях подготовки для наступления на востоке Украины.

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что РФ спешит начать новое наступление, чтобы успеть до начала поставок западной техники украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: