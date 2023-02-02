На российском телевидении уже в предвкушении "большого наступления" 24 февраля – на годовщину кровавого вторжения в Украину. Пропагандисты грезят в этот день ударами по Одессе.
В эфире стрима Владимира Соловьева один из "военкоров" заявил, что "большое наступление уже висит в воздухе".
Военкор сослался на украинского предателя Александра Воскобойникова, родом из Одессы, которому "пророссийское подполье" рассказало о ситуации в городе, в том числе приезде якобы "иностранного легиона". "У Саши (Воскобойникова – ред.) такое ощущение, что будем бить по Одессе, чтобы отрезать Украину от моря", - утверждает рашист.
Таким образом, материковая Украина, в мечтах россиян, "автоматически превратится в самую заштатную европейскую страну" без выхода к морю".
Также россиян якобы интересуют "российские граждане" и "огромные склады боеприпасов".
Напомним, предыдущая попытка высадить десант на берегах Одессы для России закончилась потоплением крейсера "Москва".
Россия готовит наступление – что известно
По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия может приурочить новое масштабное наступление к годовщине вторжения в Украину – 24 февраля.
Он добавил, что, по оценке министерства, в распоряжении России сейчас больше 300 тысяч мобилизованных.
Вместе с тем враг ведет активную разведку в целях подготовки для наступления на востоке Украины.
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что РФ спешит начать новое наступление, чтобы успеть до начала поставок западной техники украинской армии.