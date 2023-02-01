Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три района сосредоточения живой силы российских войск.

Российские войска активно ведут разведку и на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, РФ продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 1 февраля, за сутки войска РФ нанесли два ракетных (по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск и Краматорск Донецкой области) и два авиационных удара. Кроме того, россияне 24 раза открывали огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 1 февраля - что известно

Тем временем растут и общие боевые потери России в Украине. По данным Генштаба ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины 1 февраля поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.

По состоянию на 1 февраля, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составили около 128 тысяч 420 человек.

Танков противника было уничтожено 3 тыс. 209, боевых бронированных машин - 6 тыс. 382, артиллерийских систем - 2 тыс. 207, реактивных систем залпового огня - 458.

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