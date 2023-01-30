Если война продлится долго, то все зависит от ресурсов, подчеркнул Рупшис.

Россия торопится начать новое наступление на Украину. Эту спешку командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис объясняет планами Москвы воспользоваться "окном возможностей" до начала поставок Украине тяжелой бронетехники.

В интервью "Guildhall" Рупшис отметил, что Россия перешла к тотальной войне, вступив в ту фазу, когда ключевое значение играет материальное обеспечение и логистика. Запад сегодня, считает военный, уже осознал всю неизбежность военной поддержки Украины.

"Сейчас ведь даже слепому видно, что они (русские - УНИАН) готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или сменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина располагает достаточным количеством оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава", - сказал Рупшис.

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Если война продлится долго, то все зависит от ресурсов, подчеркнул генерал: "Мы должны иметь ввиду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами - они могут воевать, у них также достаточно авиации".

Рупшис объяснил, что именно поставки Украине тяжелой бронетехники сыграют важную роль в ходе войны.

"Мы видим позитивные сигнали и из Лондона о тяжелых танках Challenger, и из Парижа. Россияне понимают, что, если они не осуществят наступление сейчас, в конце весны будет поздно. Я вам скажу, что внутри НАТО, на уровне моих коллег тридцати Главнокомандующих,есть единое мнение. Ваша война - это наша война, мы должны поддержать Украину всеми доступными средствами", - констатировал Рупшис.

Наступление России - к чему готовится враг

Накануне Институт изучения войны писал, что главным тормозом начала украинского контрнаступления оставалась и остается нерешимость Запада переводить ВСУ на западные образцы вооружения.

Начать подготовку к поставке танков, по оценке аналитиков, надо было еще летом 2022 года. После освобождения Херсона война перешла в позиционные бои, очень выгодные Москве, чтобы мобилизовать и обучить свежие силы. Теперь же инициатива на поле боя на стороне России.

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