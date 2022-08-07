При этом российский политик не видит ничего плохого в том, что угрожает убийством в прямом эфире.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев устроил истерику в прямом эфире пропагандистской программы, набросившись с угрозами на немецкого журналиста.

Видео эмоциональных заявлений россиянина появилось в сети.

Во время прямого эфира Журавлев назвал немецкого журналиста "нациком" и пригрозил, что Россия "придет и убьет там всех". Более того, он пообещал лично туда поехать и убить журналиста.

"Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать: мы все придем и всех вас убьем", - заявил Журавлев.

Интересно, что пропагандист Евгений Попов сделал депутату замечание, подчеркнув, что это журналист, хоть и "враг".

"А мне наплевать. Я туда поеду и если я его там увижу...", - продолжил Журавлев.

Попов отметил, что он в прямом эфире угрожает людям. Журавлев согласился и отметил, что не видит в этом проблемы. "Да, я угрожаю, и что?" - удивленно спросил он.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что России безразлично, сколько стран уничтожать в случае ядерной войны с НАТО. По его словам, Швеция и Финляндия должны понимать, что у России "всего хватает".

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