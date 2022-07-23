Мужчина требовал, чтобы его оппонентки "говорили нормально".

На пляже в Таллине (Эстония) пьяный мужчина набросился на двух украинок из-за украинского языка.

Историей поделиоася украинка Олеся в Instagram.

Нетрезвый россиянин прервал отдых девушек на пляже. Ему не понравился украинский язык, поэтому гражданин страны-агрессора традиционно перешел к оскорблениям.

Олеся рассказала, что диалог с россиянином начинался довольно вежливо.

Россиянин: Вам будет мешать дым?

Украинка: Нет, не будет.

Россиянин: А музыка будет мешать?

Украинка: Да, будет мешать.

Россиянин Шо-шо ты там лепечешь?

После этого россиянин с бутылкой алкоголя начал грубо оскорблять украинок, требуя, чтобы они "говорили нормально", ведь украинский он якобы не понимает. Впоследствии он перешел к угрозам уровня российского диктатора.

"Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари е**ные", - угрожал россиянин.

Через некоторое время пьяный россиянин с товарищем ушли.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии двое россиян напали на украинку с ребенком за лозунг "Слава Украине". При этом они отрицали свое русское происхождение.

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