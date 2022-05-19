По его словам, у финнов "нет ни единого шанса" в случае войны.

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что России неважно, сколько стран уничтожать в случае ядерной войны с НАТО.

Такое заявление он сделал, комментируя вступление Швеции и Финляндии в Альянс.

"Надо понимать шведам и финнам простые вещи: мы с ними будем в прямом столкновении лишь в одном случае, если у нас будет война с НАТО. А если будет война с НАТО, то она не будет беспилотниками, она будет ядерной. И нам все равно, сколько стран уничтожать - 28 или 32", - заявил он.

По словам Журавлева, Швеция и Финляндия должны понимать, что у России "всего хватает".

"Одно дело в США 300 миллионов, там еще кто-то может выжить, теоретически. Но у финнов, которых 5 миллионов или чуть больше, ни одного шанса нет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.

Ранее в России заявляли, что их решение вызывает обеспокоенность у Кремля, а затем начали открыто угрожать военным вторжением.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может поддержать их вступление в НАТО, поскольку Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

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