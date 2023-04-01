Боевик назвал спич Шойгу "тупым официозом" и усомнился, что хоть часть его слов правдивая.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на фоне "снарядного голода" в подразделениях оккупационной армии, заявил, что его ведомство принимает необходимые меры по наращиванию объемов боеприпасов. По его словам, количество обеспечения "уже выросло кратно".

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", Шойгу отметил на совещании в штабе Объединенной группировки российских войск, что "объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимают необходимые меры по их наращиванию".

По его словам, "количество продукции, выпускаемой для обеспечения войск, выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения". Это позволит выполнять "поставленные задачи" на фронте.

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Заявления Шойгу публично поднял на смех террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Он назвал спич Шойгу "тупым официозом" и усомнился, что хоть часть его слов правдива.

"Расход высокоточных боеприпасов по сравнению с мирным временем вырос не "в разы", а "значительно". Соответственно – чтобы войска имели возможность применять это оружие "не искусственно" - нужно на порядок увеличить выпуск. Но это я понимаю. А "электорат проглотит". Пока. Хотя очень многие из "глубинного народа" уже задаются несложным вопросом: "Если у нас все так хорошо и здорово, отчего война идёт 14-й месяц, потери высоки, а победа дальше, чем в её начале?",- отметил Гиркин.

"Снарядный голод" у оккупантов

Оккупационные подразделения острее ощущают нехватку снарядов и техники. Первыми об этом публично заговорили "вагнеровцы". Генерал Сырский недавно заявил, что наемники ЧВК "Вагнер", которые являются движущей силой войск РФ под Бахмутом, сильно истощены, у них мало боеприпасов. Ранее подобный сценарий событий уже разворачивался под Киевом, Харьковом и на других территориях, которые деоккупировали украинские войска.

Однако сегодня стало известно, что снарядов не хватает и на Кинбурнской косе, которая является серой зоной. Дело в том, что ВСУ перекрыли каналы снабжения БК оккупантам через сухопутный коридор.

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