Бывший пособник боевиков оказался на свободе под подписку, узнали журналисты.

В поселке Быково Городского округа Подольск Московской области Российской Федерации бывший гранатометчик "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР" – 27-летний Вячеслав Грицюк, из-за тысячи рублей нанес удар в лицо 56-летнему мужчине с инвалидностью I группы Андрею Занятнову, после которого пострадавший скончался в больнице, и избежал наказания.

В РФ подозреваемому изменили статью – вместо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 111 ч. 4), инкриминируют причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 ч. 1) Уголовного кодекса, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, Грицюка задерживали, а потом отпустили под подписку о невыезде.

Дочь погибшего мужчины Екатерина не смирилась с решением. Дело о гибели ее отца начал рассматривать мировой судья.

Андрей Занятно одолжил тысячу рублей в Быково своему соседу Володе на коньяк, и сосед куда-то пропал. Должника мужчина потом начал искать.

Читайте такжеВ России водитель задел пешехода зеркалом автомобиля и жестоко избил его лопатой"…А сосед уже направлялся на водку с шашлычками в компании – завязался конфликт. Больше всех возмутился Грицюк, служивший гранатометчиком в "народной милиции ЛНР", а ныне связист в стройкомпании. С его слов, он решил "успокоить деда" ударом в лицо", – отмечается в сообщении.

Пострадавший упал, его оттащили за угол и оставили, а сами продолжили отдыхать. Мужчину заметили прохожие через два часа и вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти пострадавшего – Занятнов умер в больнице 10 мая.

"…Несмотря на травмы, экспертиза прямой связи между ними и смертью не нашла…", – подчеркивается на канале.

Напомним, в начале августа стало известно, что в РФ был отменен приговор бойцу Росгвардии, который сначала надругался над 11-летним мальчиком, потом пытался изнасиловать мать с инвалидностью, а позже склонил ребенка к оральному сексу.

Сперва росгвардейца признали виновным в насильственных действиях в отношении ребенка и незаконном проникновении в жилье и присудили 14 лет колонии строгого режима и обязали выплатить семье пострадавшего ребенка 1 миллион рублей.

Позже приговор суда был отменен, из-за "допущенных ранее нарушений уголовно-процессуального законодательства".

Автор: Екатерина Присяжнюк